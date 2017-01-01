YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir'de aranan 8 şahıs yakalandı

Eskişehir'de aranan 8 şahıs yakalandı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 8 aranan şahıs yakalandı.

Devriye, uygulama ve çalışmalarına devam eden Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmaları paylaşıldı. Çalışmalarda "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçu şüphelisi 4 şahıs yakalandı. Şahıslardan 5,2 gram da bonzai maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından müdahale edilen diğer olaylarda, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 fişek, otodan hırsızlık şüphelisi 1 şahıs, yankesicilik şüphelisi 1 şahıs, yağma şüphelisi 2 şahıs da yakalandı. Son bir haftada bin 639 şahıs ve 416 araç hakkında GBT sorgusu yapılırken, aranan 8 şahıs ve 1 yoklama-bakaya kaçağı yakalandı.

(MSY-Y)



19.04.2017 18:22:31 TSI

NNNN

