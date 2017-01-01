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"Engelsiz Müzik" paneli



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu, Türk Sanat Müziği Topluluğu, Hacı Bektaşi Veli Araştırma Topluluğu ve Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği tarafından "Engelsiz Müzik" konulu bir panel düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panele akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelde misafir-konuşmacı olarak Yıldız Teknik Üniversitesinden görme özürlü Doç. Dr. Koray Sazlı ve Mimar Sinan Üniversitesinden Arş. Gör. Onur Yılmaz yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise OMÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Alper Varış yaptı.

Panelde, genel olarak görme engelli bireylerin müzik eğitimindeki yeri ve sorunları ele alındı. Etkinlikte; müziğe ilgi duyan görme engelli bireylerin eğitim alacakları okullara girişlerde ve girdikten sonra yaşadıkları sorunlar incelenirken; konu yasal ve yönetsel yanlarıyla da değerlendirildi. Ayrıca güzel sanatlarda ve konservatuarlardaki müzik bölümlerine girerken yapılan yetenek sınavlarında yaşanan sorunlar da dile getirildi.

Panelistler görme engelli Doç. Dr. Koray Sazlı ve Arş. Gör. Onur Yılmaz, dinleyicilerle müzik eğitimi aldıkları dönemde yaşadıkları sorunları ve sorunları nasıl aştıkları üzerine deneyimlerini de paylaştılar.

Panelin sonunda dinleyiciler görme engelli kişilerin oluşturduğu müzik grubundan etkileyici bir performans izleme şansı da yakaladı. Gitarda Panelist Arş. Gör. Onur Yılman, piyanoda Arş. Gör. Beril Tekeli, Flütte Gülçin Akçan, bağlamada Yasin Okan Gökpınar güzel ve dikkat çekici bir dinletiye imza attı.

(SAM-SLH-Y)



19.04.2017 18:26:55 TSI

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