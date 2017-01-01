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Mesleki yeterlilik belgeleri verildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:19
Mesleki yeterlilik belgeleri verildi
Mesleki yeterlilik belgeleri verildi
- Mesleki yeterlilikte ilk belgeleri ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'un elinden aldılar

(Fotoğraflı)

EDİRNE (İHA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Meybem A.Ş. işbirliğiyle Edirne'de bir ilk olarak düzenlenen Makina Bakım seviye 4. sınavlarına Murat Yapı Tekstil Fabrikası 33 personeli ile katılım sağladı. Düzenlenen sınavlar sonucunda başarılı olan 27 personel "Mesleki Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazandı.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, tekstil fabrikasına giderek, mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olan personele düzenlenen törenle belgelerini teslim etti.
Zıpkınkurt, burada yaptığı açıklamada, İlgili kapsamda makine, donanım, alet ya da sistemlerin aşınmış olan, periyodik olarak yenilenmesi gereken veya ömrü biten parçalarının değiştirilmesini, yağlama, temizlik türü işlemlerin gerçekleştirilmesini ve ayarlarının teknik talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre yapılmasını kapsayan çalışmaların yanı sıra, iş güvenliği eğitiminin de verildiğini belirtti. Zıpkınkurt, "Edirne'de ilk olarak düzenlediğimiz mesleki yeterlilik sınavını gerçekleştirerek, ilk belgeleri teslim etmenin memnuniyetiyle başta fabrika yetkilileri olmak üzere sınavı kazanan tüm personeli tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.
Ardından Murat Yapı Tekstil Fabrikası Edirne Şubesi Genel Müdürü Sedat Dertli, programın kendilerine büyük katkı sağladığını belirterek, personelin aldıkları belgelerin hem kendi geleceklerine yatırım, hem de çalıştıkları işte katma değer olduğunu ifade etti.
(MA-MEF-Y)

19.04.2017 18:27:27 TSI
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