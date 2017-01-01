YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alaşehir'de çocuk istismarı konferansı

Alaşehir'de çocuk istismarı konferansı



(Fotoğraflı)



Nurettin Doğan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Çocuk Gelişiminde Yetişkin Davranışlarının Rolü ve Çocuk Koruma Kanunu" konulu konferans düzenlendi.

Alaşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Çocuk Gelişiminde Yetişkin Davranışlarının Rolü ve Çocuk Koruma Kanunu" konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, okul müdürleri, rehber öğretmenler katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yar. Doç. Dr. Türkan Yılmaz Irmak, yaptığı sunumda çocukların gelişimine etki eden yetişkinlerin davranışlarıyla ilgili yaptığı sunumunda çocuklara yapılan duygusal istismar ve belirtilerini anlattı. İstismara uğrayan çocukların dinlenilmesi gerektiğini söyleyen Irmak, "Bu konuda çocukları en dinleyebilen ve çözüm üretebilen kişiler öğretmenlerdir" dedi.

Konferansta çocuk koruma kanunu hakkında bilgi veren Avukat Murat Abca ise "Çocuk Koruma Kanununa göre istismarı bildirmeniz gerekiyor. Kimliğiniz gizli kalabiliyor. Eğer bildirim yapmazsanız suçlu oluyorsunuz. Bildirim yaptığımızda 'Toplumsal baskı altında kalabiliriz' düşüncesinde olmamalıyız. İstismarın anlamı, ürünün kötüye kullanılmasıdır. İstismara uğrayanları bildirimde bulunmamak, istismarda bulunanla beraber yargılanmak zorunda kalmaktadır" diye konuştu.

Konferansın sonunda Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş tarafından konuşmacılara plaket verildi.

(ND-AY-Y)



19.04.2017 18:28:19 TSI

NNNN

