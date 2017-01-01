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Boğazkale'de kolluk personeline değerler eğitimi verildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:24
Boğazkale'de kolluk personeline değerler eğitimi verildi
Boğazkale'de kolluk personeline değerler eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Boğazkeli İlçesi'nde Kaymakamlık tarafından düzenlenen eğitim programlarıyla kolluk personeli olan Polis ve Jandarma teşkilatı görevlilerine değerler eğitimi verildi.
Rehber öğretmen tarafından hazırlanan değerler eğitimi konferansı tarihi Dulkadiroğulları konağı'nda verildi. Devlete sadakat, hesap verebilirlik, kanunlara ve hukuka bağlılık, insana ve haklarına saygı, etik, meslek etiği ve iletişim becerileri gibi konular yanında şehitlik, gazilik, fedakarlık, hoşgörü, saygı ve sevgi gibi değerler de anlatıldı.
Eğitim programına katılan Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk, "İnsanlar aileden başlayarak yaşadığı sosyal çevre, çalıştığı mesleki çevre, toplumsal ve kültürel çevre gibi birçok çevrede çeşitli değerler manzumesi ile karşılaşmaktadır. Zaman zaman yaşadığımız zorlu süreçler ve stres bizleri bu değerlerden uzaklaştırabilmektedir. Burada amacımız kamu kudreti kullanan emniyet güçlerimizi ve onların koruduğu değerleri onlara hatırlatmak kadar emniyet güçlerimizin moral ve motivasyonunu artırarak güzel bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunmaktır"dedi.
(BÖ)

19.04.2017 18:32:41 TSI
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