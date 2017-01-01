19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Halk Evi'nde 23 Nisan coşkusu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:38
Halk Evi'nde 23 Nisan coşkusu
Halk Evi'nde 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Halk Evi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna sahne oldu.
Nilüfer'de bulunan çeşitli anaokullarından toplam 146 öğrenci, Halk Evi'ni ziyaret ederek 23 Nisan sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile paylaştı. Bozbey, minik ziyaretçilerini Nilüfer 'Barış Meclisi'nde ağırladı. Ellerinde Türk bayrakları ve söyledikleri marşlarla Halk Evi'ni bayram yerine çeviren çocukların coşkusuna Başkan Mustafa Bozbey de ortak oldu.
Mustafa Bozbey, "Ülkemizde yaşayan herkes, 23 Nisan 1920'den itibaren yönetilen değil, yöneten olma hakkını kazandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kez toplandı. Bakın burası da bir meclis. Biz, sizlerin anne-babalarınızın verdikleri oylarla seçilen meclis üyelerimizle bu kentle ilgili kararlar veriyoruz" dedi.
Demokrasinin önemine işaret eden Başkan Mustafa Bozbey, "Demokrasi sayesinde insanlar insanca yaşayabilirler. Atatürk, bu ülkede yaşayan insanların hepsinin bir tek kişi tarafından yönetilmemesi için, herkesin seçtikleri temsilcilerle yönetimde karar verebilmesi için Meclis'i oluşturdu. Yani bu ülkede demokrasinin temellerini attı" diye konuştu.
Renkli geçen buluşmada çocuklar, okulda hazırladıkları hediyeleri Bozbey'e verdi.
(MŞ)

19.04.2017 18:46:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Bursa'da uyuşturucu operasyonları
YEREL

BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Gölyazı'nın geleceği turizmde
YEREL

GÖLYAZI'NIN GELECEĞİ TURİZMDE
Öğrenciler barışı resmetti
YEREL

ÖĞRENCİLER BARIŞI RESMETTİ
Kastamonu Bursa'ya taşınıyor
YEREL

KASTAMONU BURSA'YA TAŞINIYOR
Bursa'da silahla yaralama güvenlik kamerasında
YEREL

BURSA'DA SİLAHLA YARALAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
2. Rising City Gayrimenkul ve 15. İnşaat Fuarı
YEREL

2. RİSİNG CİTY GAYRİMENKUL VE 15. İNŞAAT FUARI
Madde bağımlılığında ailelere büyük görev düşüyor
YEREL

MADDE BAĞIMLILIĞINDA AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Barış için Müzik Orkestraları 23 Nisan konserinde buluşuyor
YEREL

BARIŞ İÇİN MÜZİK ORKESTRALARI 23 NİSAN KONSERİNDE BULUŞUYOR
Osmangazi çiçeklerle renklendi
YEREL

OSMANGAZİ ÇİÇEKLERLE RENKLENDİ
Yıldırım, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
YEREL

YILDIRIM, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR
Yarış atına lokal anestezi ile operasyon
YEREL

YARIŞ ATINA LOKAL ANESTEZİ İLE OPERASYON

Bursalı öğrenciler yenilenebilir enerji kaynaklarını inceledi
YEREL

BURSALI ÖĞRENCİLER YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI İNCELEDİ
Bacasız sanayi turizm
YEREL

BACASIZ SANAYİ TURİZM
Huzurevi sakinlerinden 'umre' teşekkürü
YEREL

HUZUREVİ SAKİNLERİNDEN 'UMRE' TEŞEKKÜRÜ
Eğitimde mekan kalitesi yükseliyor
YEREL

EĞİTİMDE MEKAN KALİTESİ YÜKSELİYOR
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Atık yönetimi için işbirliği
YEREL

ATIK YÖNETİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
Çöplükler yeşil alan oluyor
YEREL

ÇÖPLÜKLER YEŞİL ALAN OLUYOR
Mudanya'daki bıçaklı kavga
YEREL

MUDANYA'DAKİ BIÇAKLI KAVGA

Nilvak öğrencileri 23 Nisan'ı &quot;Olimpiyat Oyunları&quot; ile kutladı
YEREL

NİLVAK ÖĞRENCİLERİ 23 NİSAN'I "OLİMPİYAT OYUNLARI" İLE KUTLADI
Turizm Haftası kutlanıyor
YEREL

TURİZM HAFTASI KUTLANIYOR
Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Demirtaş Kültür Merkezi hızla yükseliyor
YEREL

DEMİRTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ HIZLA YÜKSELİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü