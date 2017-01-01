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Halk Evi'nde 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Halk Evi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna sahne oldu.

Nilüfer'de bulunan çeşitli anaokullarından toplam 146 öğrenci, Halk Evi'ni ziyaret ederek 23 Nisan sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile paylaştı. Bozbey, minik ziyaretçilerini Nilüfer 'Barış Meclisi'nde ağırladı. Ellerinde Türk bayrakları ve söyledikleri marşlarla Halk Evi'ni bayram yerine çeviren çocukların coşkusuna Başkan Mustafa Bozbey de ortak oldu.

Mustafa Bozbey, "Ülkemizde yaşayan herkes, 23 Nisan 1920'den itibaren yönetilen değil, yöneten olma hakkını kazandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kez toplandı. Bakın burası da bir meclis. Biz, sizlerin anne-babalarınızın verdikleri oylarla seçilen meclis üyelerimizle bu kentle ilgili kararlar veriyoruz" dedi.

Demokrasinin önemine işaret eden Başkan Mustafa Bozbey, "Demokrasi sayesinde insanlar insanca yaşayabilirler. Atatürk, bu ülkede yaşayan insanların hepsinin bir tek kişi tarafından yönetilmemesi için, herkesin seçtikleri temsilcilerle yönetimde karar verebilmesi için Meclis'i oluşturdu. Yani bu ülkede demokrasinin temellerini attı" diye konuştu.

Renkli geçen buluşmada çocuklar, okulda hazırladıkları hediyeleri Bozbey'e verdi.

(MŞ)



19.04.2017 18:46:03 TSI

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