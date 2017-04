YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zıpkınkurt: "Turizm, Edirne ekonomisinin kalkınmasında en önemli sektörlerdendir"

EDİRNE (İHA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, farklı kültürlerin birbirini tanımasına ve kaynaşmasına da vesile olan turizmin, Türkiye ekonomisinde olduğu kadar, Edirne ekonomisinin kalkınmasında da en önemli sektörler arasında yer aldığını ifade etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, yaptığı açıklamada, toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasındaki hafta 'Turizm Haftası' olarak kutlandığını ifade etti.

Zıpkınkurt, açıklamasında, "Şairlerin dizelerine anlam katmış, kitaplara konu olmuş, Osmanlı saltanatına ev sahipliği yapmış eski başkent olan şehrimiz, eşsiz tarih mirası ile her yıl milyonlarca turist ağırlamaktadır. Turizm, ekonomik kalkınmaya çok büyük katkısı olan ve tüm dünyada hızlı gelişen ve genişleyen sektörlerin başında gelmektedir. Ülkelerin ve şehirlerin ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, farklı kültürlerin birbirini tanımasına ve kaynaşmasına da vesile olan turizm, Türkiye ekonomisinde olduğu kadar, Edirne ekonomisinin kalkınmasında da en önemli sektörlerdendir. Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen, bu yıl 41. kez kutladığımız Turizm Haftası dolayısıyla İlimizde turizmin gelişmesi amacıyla var gücüyle emeğini esirgemeyen tüm turizm camiasının, değerli turizm çalışanlarının ve halkımızın Turizm Haftası'nı kutlarız" dedi.

