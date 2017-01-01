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Yunusemreli kursiyerlerin eserleri sergilendi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl boyunca açtığı kurslara katılan kursiyerlerin ürettiği eserler görücüye çıktı.

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin, 18-20 Nisan tarihleri arasında açık kalacak sergisinin açılışı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı. Serginin açılışına, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in eşi Fatma Dilek Güvençer, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aynur Özdemir ve kursiyerler katıldı. Açılışta Şehzadeler Belediyesi Mehteranı konser verdi ve halkoyunları gösterisi sergilendi.

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aynur Özdemir serginin açılışında yaptığı konuşmada, kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir emek ile el emeği göz nuru eserler ürettiklerini ve yılsonunda da bu sergiyi açtıklarını belirterek katılımcılara teşekkür ederek, herkesi sergiyi gezmeye davet etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kursiyerlerin eserlerini tek tek inceleyen ve çok beğenen Vali Mustafa Hakan Güvençer'in eşi Fatma Dilek Güvençer, üretilen eserlerin her birinin çok değerli el emeği göz nuru olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

(AY-Y)



19.04.2017 18:58:40 TSI

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