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Salihlili minikler judo da kapıştı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:53
Salihlili minikler judo da kapıştı
Salihlili minikler judo da kapıştı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyespor Kulübü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Minikler Judo İlçe Şampiyonası düzenlendi.
Salihli Belediyespor Kulübü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen minikler ve mini minikler Judo İlçe şampiyonası Belediye Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 110 sporcunun katıldığı ilçe şampiyonasında miniklerin mücadelesi veliler tarafından heyecanla izlendi. Baştan sona heyecan içinde geçen ilçe şampiyonasında başarılı olan judoculara madalya ve kupa verildi.
Kategorilerinde şampiyon olan judocuların madalyalarını ise başta Salihli Belediyesi Spor Müdürü Uğur Kocagöz olmak üzere judo antrenörleri Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz, Namet Gülmez ile diğer davetlilerin elinden aldı.
Amaçlarının Salihli'de minikleri judoyu sevdirmek olduğunu vurgulayan Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz "İlçe şampiyonamıza 110 sporcu katıldı. Miniklerin müsebakalardaki heyecanı ise görülmeye değerdi. Bu tur etkinliklerle miniklerimiz judoyu daha çok seveceklerdir. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
(BA-AY-Y)

19.04.2017 19:01:28 TSI
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