19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Şahin: "Araç filomuzu büyütmeye devam edeceğiz"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 19:01
Başkan Şahin: "Araç filomuzu büyütmeye devam edeceğiz"
Başkan Şahin: "Araç filomuzu büyütmeye devam edeceğiz"

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, ekonomik şartlara göre ilk fırsatta yeni hizmet araçları ve iş makineleri almayı hedeflediklerini belirtti.
Araç filosunu büyütmeyi hedefleyen Bafra Belediyesi, 7'si son üç yılda olmak üzere toplamda 48 adet iş makinesi ve hizmet aracı alınarak iş makinesi ve araç filosunun kapasitesi yüzde 80 oranında arttı. Bafra Belediye Başkanı Şahin, "Bütün şehir yasası ile köylerimiz mahalle oldu ve belediyelere bağlandı. Bir kısım hizmetleri büyükşehir belediyemiz bir kısım hizmetleri de Bafra Belediyesi olarak yürütüyoruz. Fakat biz Büyükşehir ve Bafra diye bir ayırım içinde olmuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve değerli Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile sürekli koordine, istişare ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni mahalle olan köylerimizde daha iyi hizmet verebilmek, şehir merkezimizde daha iyi çalışmak için ihtiyacımız olan cenaze hizmet aracı, greyder, yükleyici, yama silindiri ve çöp kamyonları olmak üzere son 3 yılda 7 iş makinesi ve araç aldık. Dönemimizde aldığımız araç sayısı ise 48 oldu. Daha fazlasına da ihtiyacımız var, imkanlarımız olsa almamız gerekir. Ekonomik şartlarımıza göre ilk fırsatta yeni hizmet araçları ve çöp kamyonları almayı hedefliyoruz" dedi.
Temizliğe ve çevreye büyük önem verdiklerini belirten Şahin, "Önceden 21 mahallemize hizmet ediyorduk. Şimdi 139 mahallemize hizmet etme mecburiyetimiz var. Çok geniş bir alandan sorumluyuz. Bu nedenle Son aldığımız 250 adet çöp konteyner ile birlikte son 3 yılda 584 adet çöp konteyner ve 2 adet de çöp toplama kamyonu aldık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve personellerimiz yoğun ve fedakarca çalışıyor. İzin dahi yapmaya fırsatları yok. Bunlarda yeterli olmuyor. Temizlik noktasında çalışmaları daha yukarıya taşımak istiyoruz. Çevre bilinci konusunda her yıl broşürler yayınlıyor ve bunu başta okullarımızda öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Çevreye duyarlılık kampanyaları düzenliyoruz. Basınımız ve diğer tanıtım araçları ile çevre ve temizlik konusunda görsel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların dönüşümleri ise çok yüksek oluyor. Ayrıca düzenli olarak çöp konteynerlerimizi ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz" diye konuştu.
(ŞU-SLH-Y)

19.04.2017 19:09:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
&quot;Engelsiz Müzik&quot; paneli
YEREL

"ENGELSİZ MÜZİK" PANELİ
Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs müjdesi
YEREL

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS MÜJDESİ
Bafra'da Liseler Arası Bilgi Yarışması
YEREL

BAFRA'DA LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI
OMÜ'lü öğrencilerin turnuva heyecanı
YEREL

OMÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİN TURNUVA HEYECANI
Samsun'da atık su arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacak
YEREL

SAMSUN'DA ATIK SU ARITMA TESİSİ OLMAYAN İLÇE KALMAYACAK
Samsun'da yeni bir dergi yayın hayatına başladı
YEREL

SAMSUN'DA YENİ BİR DERGİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Osmanlı Hamamlarında sona doğru
YEREL

OSMANLI HAMAMLARINDA SONA DOĞRU
Samsun'daki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Öğrencilerden &quot;atık yağ toplama kampanyası&quot;na destek
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN "ATIK YAĞ TOPLAMA KAMPANYASI"NA DESTEK
Ali Fuad Başgil anıldı
YEREL

ALİ FUAD BAŞGİL ANILDI
Samsun'da silahla yaralama ve darp
YEREL

SAMSUN'DA SİLAHLA YARALAMA VE DARP
Ortaokul öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI
Tekkeköy Belediyesi şehit ailelerini ağırladı
YEREL

TEKKEKÖY BELEDİYESİ ŞEHİT AİLELERİNİ AĞIRLADI
Halk oylaması kampanyalarının renkli anları
YEREL

HALK OYLAMASI KAMPANYALARININ RENKLİ ANLARI
Şehri nakış gibi işleyen fabrika
YEREL

ŞEHRİ NAKIŞ GİBİ İŞLEYEN FABRİKA
Başkan Yılmaz: &quot;Bu görüntüler bize yakışmıyor&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "BU GÖRÜNTÜLER BİZE YAKIŞMIYOR"
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan Yılmaz: &quot;Mavinin ve yeşilin güzelliğini samsun'da yaşayın&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "MAVİNİN VE YEŞİLİN GÜZELLİĞİNİ SAMSUN'DA YAŞAYIN"
Gençler değerleriyle buluştu
YEREL

GENÇLER DEĞERLERİYLE BULUŞTU
Samsun TSO AB Bilgi Merkezi'nden &quot;Avrupa Çocuk Filmi Festivali&quot;
YEREL

SAMSUN TSO AB BİLGİ MERKEZİ'NDEN "AVRUPA ÇOCUK FİLMİ FESTİVALİ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü