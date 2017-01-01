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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Vali Güvençer, Salihli'de muhtar ve öğrencilerle buluştu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 19:41
Vali Güvençer, Salihli'de muhtar ve öğrencilerle buluştu
Vali Güvençer, Salihli'de muhtar ve öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Salihli ilçesini ziyaret ederek, kentte bir dizi temaslarda bulundu.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda ilçede görev yapan 102 mahalle muhtarı ile Salihli'de bir araya gelen Vali Güvençer, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı da muhtarların talepleri dinledi. Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu'nu ziyaret eden Vali Güvençer, daha sonra geçmiş dönem Manisa Valisi Erdoğan Bektaş öncülüğünde il genelinde başlatılan 'Kodla(Ma)nisa Projesi kapsamında Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi'nde açılan Kodlama Atölyesini ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette okul müdürü Yıldırım Özkan'dan okul hakkında bilgiler alan Vali Güvençer, 10/E sınıfını ziyaret edip öğrencilere zorlu maratonun başında olduklarını ifade ederek, eğitim, öğretim hayatında başarılar diledi.
Kaymakam Çelenkoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin eşlik ettiği Vali Güvençer, Kudret Demir Ortaokulu Robot ve Uzay Teknolojileri Kulübü tarafından oluşturulan Stem ve Maker Atölyesini ziyaret etti. Okul Müdürü İlker Atalay ile Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Robot ve Maker Öğretmeni Ertuğ Gözaydın'dan atölye hakkında bilgiler alan Vali Güvençer, ilkokul ve ana sınıfı öğrenciler tarafından hazırlanan maker, 3D tasarım-yazıcı çalışmalarını inceledi. Vali Güvençer ve protokol üyeleri, Stem ve Maker Atölyesi öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Altınordu Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Güvençer, okul müdürü Erdal Yeniçeri'den okul hakkında bilgiler aldı.
(BA-ÖND-Y)

19.04.2017 19:49:31 TSI
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