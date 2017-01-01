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Yazar Ahmet Ümit Gaziantep'te

19 Nisan 2017 Çarşamba, 19:50
Yazar Ahmet Ümit Gaziantep'te
Yazar Ahmet Ümit Gaziantep'te
- Ümit, Zukka Sanko Park'ta Elveda güzel Vatanımı imzaladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepli yazar Ahmet Ümit, son kitabı "Elveda Güzel Vatanım" için Sanko Park Zukka Kitap & Cafe'de okurları ile buluşarak imza günü düzenledi.
Ahmet Ümit, "Elveda Güzel Vatanım"ın 2015 yılında yayımlanan tarihsel roman olduğunu belirterek, "Romanda, 1926 yılında İzmir Suikastinden sonra öldürüleceği korkusu ile Pera Palas'a sığınan Şehsuvar Sami adlı eski bir İttihat ve Terakki fedaisi ile unutamadığı aşkı Ester üzerinden İttihat ve Terakki'nin 1906-1926 arasındaki 20 yılı anlatılır" dedi. Ümit, Elveda Güzel Vatanım'ı 5 yıl önce yazmaya başladığını, araya "Beyoğlu'nun En Güzel Abisi" kitabının girdiğini anımsatarak, "Bu güzel de oldu. Daha fazla araştırma imkanı buldum" ifadelerini kullandı.
Yazmadan önce Paris, Selanik, Manastır, Üsküp gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin güçlendiği coğrafyaya yolculuk yaptığını kaydeden Ümit, şöyle devam etti:
"Hayatımda en çok yoran kitap oldu. Bir kitap yazabilmek için yüzlerce kitap okuyoruz, kitabın geçtiği yerleri gezerek incelemeler yapıyoruz. Kitap yazmak kolay değil. Eminim sizler de zevkle okuyacaksınız. Zor diye düşünmeyin. Akıcı bir kitap. Ama beni çok yordu. Çünkü içerisinde çok fazla bilgi var. İnanılmaz bir bilgi yığınağı bulunuyor. 20 yıllık tarihi romana dökmek acayip bir işti. Ama bitti ve ben sonuçtan çok memnun kaldım. Umarım sizlerde memnun kalırsınız. Güzel bir kitap oldu. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum."
Bir yazar olarak iyi bir iş yaptığına inandığını anlatan Ümit, "Bu ülkenin bir evladı olarak, Osmanlı'nın son dönemine dair pek de alışık olmadığımız bir bakış açısı getirdiğime inanıyorum. Umarım siz değerli okurlarım da seversiniz. Hoşunuza gider ve beğenirsiniz. Bizim mutluluğumuz insanların yolda durdurup elimizi sıkması ve teşekkür etmesidir" diye konuştu.
Rekor kıran bir kitap
Ümit, 250 bin adetlik ilk baskının kısa sürede tükendiğini ve önce 50 bin adet, ardından 100 bin adet yeni baskı yapıldığını vurguladı. Elveda Güzel Vatanımın, Türkiye'de 400 bin baskı rakamını gören ilk eser olduğuna dikkati çeken Ümit, sırada Başkomser Nevzat Hikayesi"nin olduğunu, kitap ı bu yıl içerisinde yayımlamayı planladığının altını çizdi.
(KU-SD-Y)

19.04.2017 19:58:58 TSI
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