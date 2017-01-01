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Minik öğrencilerinden Rektör Ayrancı'ya ziyaret

- Minikler Rektör'den çikolata ve meyve suyu çeşmesi istedi



(görüntülü-fotoğraflı)



Mehmet Türk

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Dr. Refik Saydam İlkokulu 5 yaş grubu Anasınıfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı'yı ziyaret etti.

Öğretmenlerinden, çocuklar ve okulda yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan rektör Ayrancı, minik öğrencilerle tek tek tanışıp sohbet ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Çocuklara büyüyünce ne olacaklarını soran Rektör Ayrancı; öğretmen, doktor, pilot, asker ve polis gibi duyduğu cevaplardan sonra son derece mutlu oldu. Anasınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan, mini skeçleri ve şiirlere eşlik eden Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve çocuklar arasında keyifli anlar yaşandı. Minik öğrencilerin, kendisinden herhangi bir istekleri olup olmadığını soran Ayrancı'nın, aldığı ilginç cevaplar arasında çikolata ve meyve suyu akan çeşme de vardı. Ayrancı, aldığı ilginç cevaplara karşılık olarak kurduğu samimi diyalogla, miniklerin isteklerini yerine getireceğini dile getirdi.

Yeni neslin, kendilerine sunulan fiziki ve teknik imkânlarla çok şanslı bir nesil olduğunu belirten rektör Ayrancı, "Çocuklarımızın hepsinin gözlerinde zekâ pırıltısı ve hayat enerjisi görüyorum. Öğretmen ve okul yönetimimizi de tebrik ediyorum. Yaşlarına rağmen hepsi terbiyeli, akıllı ve uslu çocuklar. İyi eğitim aldıkları ve çok girişimci bir nesil olacakları daha şimdiden belli. Bu bize ümit veriyor. Bize düşen de iyi yetişerek geleceğini umduğumuz bu genç nesle, iyi bir gelecek ve güçlü bir ülke hazırlamak." dedi.

Minik misafirlerine, çeşitli ikramlarda bulunan Prof. Dr. Hasan Ayrancı, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra çocukları okullarına uğurladı.

(MT-BÖ)



19.04.2017 20:00:49 TSI

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