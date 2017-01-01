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Uyuşturucu taciri tutuklandı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Uyuşturucu İle Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonrasında önceki akşam Bodrum merkezde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen V.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 74 paket ve 350 gram ağırlığında satışa hazır halde kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan zanlı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

(EA-İK-Y)



19.04.2017 20:09:19 TSI

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