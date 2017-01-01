19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Helikopter kazasında şehit olan Kilci'nin cenazesi memleketine getirildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 20:28
Helikopter kazasında şehit olan Kilci'nin cenazesi memleketine getirildi
Helikopter kazasında şehit olan Kilci'nin cenazesi memleketine getirildi

(Fotoğraflı)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Dün Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi.
Dün, Tunceli'nin Pülümür ilçesinden ilçesine bağlı Sarıgül Köyü çevresinde 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazının karla kaplı dağlık arazisine düşen helikopterde 7'si polis, 1'i hakim, 1'i astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit olmuştu. Şehitlerden Ahmet Cihan Kilci, Elazığ Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Şehit Kilci'nin cenazesi Kayseri'deki havaalanından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
(TB-Y

19.04.2017 20:36:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Başkan Ataş Muhtarlarla Buluştu
YEREL

BAŞKAN ATAŞ MUHTARLARLA BULUŞTU
Açıköğretim Sisteminin Kayserili öğrencilerine başarı belgeleri takdim edildi
YEREL

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNİN KAYSERİLİ ÖĞRENCİLERİNE BAŞARI BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ
Kayserigaz, İncesu yatırımlarını masaya yatırdı
YEREL

KAYSERİGAZ, İNCESU YATIRIMLARINI MASAYA YATIRDI
Başkan Büyükkılıç Mobilya Fuarını Ziyaret Etti
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ MOBİLYA FUARINI ZİYARET ETTİ
&quot;ByLock&quot;çu karı koca gözaltına alındı
YEREL

"BYLOCK"ÇU KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI
Kayseri OSB'de İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi Verildi
YEREL

KAYSERİ OSB'DE İHRACATTA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ VERİLDİ
KASKİ'de içme suyu hattı yapım ihalesi
YEREL

KASKİ'DE İÇME SUYU HATTI YAPIM İHALESİ
Kayserispor yeniden çıkış peşinde
YEREL

KAYSERİSPOR YENİDEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

Kayseri'de aranan 566 şahıs yakalandı
YEREL

KAYSERİ'DE ARANAN 566 ŞAHIS YAKALANDI
Kayseri'de 1 ayda 4 cinayet işlendi
YEREL

KAYSERİ'DE 1 AYDA 4 CİNAYET İŞLENDİ
Başkan Çolakbayrakdar &quot;Kocasinan Kayseri'nin Yeni Yüzü Olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR "KOCASİNAN KAYSERİ'NİN YENİ YÜZÜ OLACAK"
PKK propagandası yapan 5 sanığa toplam 7 yıl hapis
YEREL

PKK PROPAGANDASI YAPAN 5 SANIĞA TOPLAM 7 YIL HAPİS
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Yaya ve sürücüleri para vermeye zorlayan 10 çocuğa işlem yapıldı
YEREL

YAYA VE SÜRÜCÜLERİ PARA VERMEYE ZORLAYAN 10 ÇOCUĞA İŞLEM YAPILDI
Başkan Çelik Çanakkale kafilesini uğurladı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK ÇANAKKALE KAFİLESİNİ UĞURLADI
Huzur Operasyonu'nda bonzai ile yakalanan sanığa 15 yıl hapis
YEREL

HUZUR OPERASYONU'NDA BONZAİ İLE YAKALANAN SANIĞA 15 YIL HAPİS
Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN:
Kayseri'de Mart ayında 56 bin 87 araç denetlendi
YEREL

KAYSERİ'DE MART AYINDA 56 BİN 87 ARAÇ DENETLENDİ
Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 151 kişiye işlem yapıldı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 151 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
115 hırsızlık olayında 58 kişi gözaltına alındı
YEREL

115 HIRSIZLIK OLAYINDA 58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bahar konseri ertelendi
YEREL

BAHAR KONSERİ ERTELENDİ
Başkan Büyükkılıç Şehit Kilci'nin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ ŞEHİT KİLCİ'NİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİNDE BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü