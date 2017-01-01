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Bodrum Art sanatçılarından Başkan Kocadon'a teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Art Kültür ve Sanat Derneği Yönetimi, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Bodrum Art Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Yüksel Güner, başkan yardımcısı İnci Yörükoğlu, yönetim kurulu üyesi Cengiz Çeliker ile dernek üyeleri Ahmet Hıdır, Neşe Seli ve Dilek Nigar katıldı. Bodrum'daki sanatsal çalışmaların değerlendirildiği ziyarette dernek başkanı Güner ve üyeler, Başkan Kocadon'a sanata ve sanatçıya verdiği destekler için teşekkür etti, dernek olarak yapmış oldukları çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Bodrum'un sanat ile iç içe bir kent olduğunu ve Bodrum'u Bodrum yapan en önemli niteliğin sanata ve sanatçıya verilen önem olduğunun altını çizen Başkan Kocadon ise şunları söyledi: "Sizler Bodrum'da yaptığınız çalışmalarla hem çocuklarımıza ve gençlerimize iyi birer örnek oluyor hem de sanatın daha geniş kitlelerce benimsenmesini sağlayarak Bodrum'un geleceğine ışık tutuyorsunuz. Bodrum Belediye Başkanı olarak ve zaman zaman da bireysel olarak bu güne kadar çok sayıda sanatsal faaliyete destek oldum. Daha önce de olduğu gibi bundan sonra da elimden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğim."

Bodrum Art Başkan Yardımcısı İnci Yörükoğlu da tüm dernek adına getirdikleri çiçekle desteklerinden dolayı Başkan Kocadon'a teşekkür etti. Ziyaret sonunda ise dernek yönetimi ve Başkan Kocadon hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum'da kurulan ve 12 yıldır faaliyetlerini sürdüren Bodrum Art'ın yaklaşık 300 sanatçı üyesi bulunuyor. Bodrum Art sanatçıları, zaman zaman Bodrum'da karma sergiler açıyor zaman zaman da eserleriyle yurt içi ve yurt dışındaki karma sergilere katılıyor, Bodrum'da önemli devlet sanatçılarının da katıldığı çalıştaylar düzenliyor.

(EA-MB-Y)



19.04.2017 20:47:04 TSI

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