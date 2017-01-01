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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Başkan Kocadon ilk seçildiği ekiple bir araya geldi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 20:40
Başkan Kocadon ilk seçildiği ekiple bir araya geldi
Başkan Kocadon ilk seçildiği ekiple bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 18 Nisan 1999 seçimlerinin yıl dönümünde belediye başkanı seçilip ilk görev yaptığı Ortakent Yahşi Belde Belediyesi'nin eski meclis üyeleriyle bir araya geldi.
Bodrum Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Ortakent Yahşi Belde Belediyesi'nin 1999 - 2004 dönemi meclis üyeleri Mustafa Deniz, Niyazi Özsert, Şevket Aras, Ömer Altınkaya, Cemal Can, Dursun Yiğit, Sebahattin Başer ve Ahmet Sarsılmaz ile Ortakent Yahşi Beldesi eski muhtarı Ferit Yenilmez katıldı. Sohbet havasında keyifle geçen buluşmada eski günler yad edilerek unutulmayan anılar yeniden paylaşıldı. Ziyarete ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Orman, İsmail Altındağ, Taner Uslu ve Turgay Kaya, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile Başkan Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon, ağabeyi Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon ile kız kardeşi Dilek Kocadon eşlik etti.
18 Nisan'da 18. yıllarını kutladılar
Ziyarette Başkan Mehmet Kocadon, 18 Nisan 1999'da belediye başkanlığına ilk adım atışının yıl dönümünü kutlamak için ilk görev arkadaşlarıyla birlikte pasta kesti. 18 yıl önce görev başı yaptıkları gün çekildikleri fotoğrafı da göstererek Bodrum belediye binası önünde bir kişinin eksiğiyle yine o günkü gibi birlikte aynı pozu verdi. Ortakent Yahşi Belde Belediyesinin ilk meclis üyelerinden Merhum Hüseyin Bayar da ziyarette anıldı.
Baştan beri hep halka hizmet etmek isteğiyle dolu olduğunu ifade eden Başkan Kocadon, "18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimin ardından Ortakent Yahşi Belde Belediyesi'nin ilk belediye başkanı olarak görevime başladım. İki dönem üst üste Ortakent Yahşi, 2009 seçimlerinde Bodrum, 2014 seçimlerinde ise halkımızın onayıyla tüm Bodrum yarımadasının başkanı olarak 18 yıldır görevdeyim. Bugün benimle birlikte 1999 yılında göreve gelen eski meclis üyelerimle, muhtarımla ve her zaman yanımda olan ailem ve yakınlarımla birlikte bu güzel günü kutlamanın sevincini yaşıyorum. Eski meclis üyelerimden merhum Hüseyin Bayar'ı da rahmetle ve saygıyla anıyorum." dedi.
(EA-MB-Y)

19.04.2017 20:48:51 TSI
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