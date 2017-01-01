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Fındık işçilerinin kullandığı ev yandı



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık zamanı kullanılan bir ev yandı.

Ünye'nin Güzelyalı Mahallesi'nde İbrahim İnan'a ait baba evi akşam saatlerinde yandı. Yangının çıkış sebebinin ilk belirlemelere göre elektrik kontağı olarak görüldüğünü belirten İbrahim İnan, "Burası benim babamdan kalma bir ev. Benim evim buraya 50 metre uzakta. Ben burayı fındık zamanı gelen işçilere tahsis ediyordum. İşçilerim kullanıyordu. Akşam üzeri fark ettik ve hemen itfaiyeye haber verildi. Tabii ki eski ev olduğu için alevler kısa sürede evi kapladı" dedi.

Ordu Büyükşehir itfaiyesi alınan ihbarın ardından ilk olarak Ünye, ardından Fatsa ekipleri olaya müdahale ederek yangını söndürdüler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HA-SLH)



19.04.2017 21:12:43 TSI

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