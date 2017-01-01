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Ortaca Meslek Yüksek Okulu, ünlü aşçıları ağırladı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu, turizm haftası etkinlikleri kapsamında Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu'na (TAŞPAKON) bağlı İç Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu üyelerini ağırladı.

Ünlü aşçılar, turizm ve aşçılık bölümü öğrencilerine uygulamalı ders verdi. İç Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu üyesi Mahmut Dolmacı, öğrencilere baklava yapımı ile ilgili bildiklerini aktardı.

Dolmacı'dan baklava yapımının sırlarını öğrenen, öğrencilere; Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, OMYO Müdürü Prof. Dr. Ramazan Güp, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ve öğretim görevlileri eşlik etti.

Bildiklerini gençlere aktarmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren İç Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu üyesi Mahmut Dolmacı; "Burada bulunmamızın amacı bildiğimizi öğretmek. Bana bu yaştan sonra hiç kimse parayla yarım tepsi tatlı yaptıramaz. Ama sevgili öğrencilerimize feda olsun. Nefes aldığımız sürece, ben nefes aldığım sürece, bizim bildiklerimiz. Sizin bildikleriniz olacak. Bu okulda bizim verdiğimizi alan bir okul, onun içinde mutluyuz." diye konuştu.

Program, Yrd. Doç. Dr. Aytekin Fırat, Yrd. Doç. Dr. Ali Türker, Mahmut Dolmacı ve Murat Demirci'nin konuşmacı olarak katıldığı turizm konferansı ile devam etti.

Konferansta, alternatif turizmin önemine değinen Demirci; Köyceğiz, Ortaca, Dalaman Yürüyüş ve Bisiklet Yolları projesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Turizm Haftası etkinliklerinin, İztuzu Plajı'nda yapılacak çevre temizliği ile devam edeceği bildirildi.

(CC-MB-Y)



19.04.2017 23:42:19 TSI

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