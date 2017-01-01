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Buharkent Belediyesinden kukla kumpanyası



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Buharkent Belediyesinin düzenlediği 'Kukla Kumpanyası' ile çocuklar kukla gösterisi ile buluşacak.



Buharkent Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü düzenleyeceği Geleneksel Kukla Kumpanyası ile çocukların görsel zekalarını geliştirmeyi ve geleneksel çocuk eğlencesi kültürünü hatırlamalarını amaçlanıyor. 24-25 Nisan tarihlerinde Buharkent Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek olan Geleneksel Kukla Kumpanyasına tüm vatandaşlar davet edilirken, gösteriler her iki gün saat 13.00'da başlayıp 16.00'da sona erecek.



Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Geleneksel Kukla Kumpanyası ile kültür miraslarının korunmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti. Erol, "Buharkent Belediye Başkanlığı olarak; kültürel değerlerimize sahip çıkmak, gelecek nesillere kültür ve sanat zenginliklerimizi doğru biçimde anlatmak için çalışmalar yürütmekteyiz.Geleneksel değer ve bilgilerimize bağlı kalarak her yaş gurubundan insana hizmet götürmek, 7 den 77 ye bütün vatandaşlarımızı bilgilendirmek, eğitmek ve üretime katmak için projeler üretip hayata geçirmekteyiz. Belediye olarak; yaptığımız projelerle Kültür miraslarımızın korunmasına ve yayılmasına katkıda bulunmayı amaç ediniyoruz.

Buharkent Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, ülkemizi tüm değer ve olgularıyla miras bırakacağımız çocuklarımızın zihinlerine, ruhlarına hitap eden projeleri hayata geçirmekten özellikle gurur duyuyoruz. Planladığımız Geleneksel Kukla Kumpanyası, görsel zekalarını geliştirmeleri ve geleneksel çocuk eğlencesi kültürünü hatırlamaları amacıyla çocuklarımızı kuklalarla buluşturmayı planlamaktayız" dedi.

(OD-MB-Y)



20.04.2017 07:54:46 TSI

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