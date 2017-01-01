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ADÜ Türk Sanat Müziği Korosundan müzik şöleni



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanat Müziği Korosu, sanatseverlere müzik şöleni yaşattı.

Adnan Menderes Üniversitesi 25. Yıl etkinlikleri kapsamında ADÜ Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser, Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonunda gerçekleşti. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Vasfi Çilingir'in şefliğini üslendiği konsere Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Adnan Menderes Üniversitesi akademik ve idari personeli, öğrenciler ve çok sayıda müziksever katıldı.

ADÜ Türk Sanat Müziği Korosunun Türk Sanat Musikisinin birbirinden güzel eserlerinin seslendirerek dinleyicilere tam anlamı ile bir müzik ziyafeti yaşattığı konserde dinleyicilerin de eserlere eşlik etmesi sonucu eğlenceli anlar yaşandı. Konser Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Hasan Can Oktaylar'ın Koro Şefi Öğr. Gör. Dr. Vasfi Çilingir'e teşekkür belgesi vermesinin ardından sona erdi.

(MB-Y)



20.04.2017 07:55:28 TSI

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