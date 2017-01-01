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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın ve Muğla'daki DSİ yatırımları yerinde incelendi

20 Nisan 2017 Perşembe, 07:48
Aydın ve Muğla'daki DSİ yatırımları yerinde incelendi
Aydın ve Muğla'daki DSİ yatırımları yerinde incelendi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Aydın ve Muğla'daki yatırımları yerinde inceledi.

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 211. Şube Müdürü Serkan Baştürk, şube müdürlüğü teknik personeli ve firma yetkilileri ile birlikte Aydın'da inşaatı devam eden projeleri inceledi. Çine Gökbel Barajı, Aydın Çine Sulaması, Çine Sulaması Drenaj Kanalları Yapım İşi ve Aydın Koçarlı İlçesi İlhanlı, Orhaniye ve Hacı Hamzalar Mahallesi Madran Deresi işlerini yerinde inceledi ve değerlendirmelerde bulundu.

Balta, DSİ'nin Muğla'daki projelerini yerinde inceledi
DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz ile DSİ 213. Şube Müdürü Mehmet İskender' in ev sahipliğinde Muğla'da da incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Milas-Bodrum bölgesindeki Akgedik Barajı, Değirmendere Derivasyonu, Milas Ovası Sulaması, Selimiye Ovası Sulaması, Derince Barajı, Kandak Derivasyonu, Milas Gökçeler Hamzabey Taşkın Koruma, Bodrum Mumcular Barajı, Karaova Sulaması, Gökpınar Derivasyonu, Karaova Sulaması Anakanalları Panel Çit Yapımı, Bodrum Yarımadası İçmesuyu Tesisleri ve Bodrum Yarımadası genelindeki derelerde inşaatı devam eden projeler hakkında yetkililer ile görüşürek yerinde incelemelerde bulundu.
Balta DSİ'nin gerçekleştirdiği projelerin aralıksız devam ettiğini, çalışmaları yerinde inceleyerek herhagibir aksaklığa mahal vermeyeceklerini ifade etti.
(OD-MB-Y)

20.04.2017 07:56:27 TSI
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