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Halk Eğitim Kursu'na katılan İlkay ve Safiye Nineler ilgi odağı oldu

20 Nisan 2017 Perşembe, 08:43
Halk Eğitim Kursu'na katılan İlkay ve Safiye Nineler ilgi odağı oldu
Halk Eğitim Kursu'na katılan İlkay ve Safiye Nineler ilgi odağı oldu

(Fotoğraflı)

RİZE (İHA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yıl boyu yapılan Halk Eğitim Kurslarında yapılan ürünlerin toplu sergi açılışında kursa katılarak başarılı kurs bitirme belgesi alan iki isim ilgi odağı oldu.
Sergide öne çıkan 76 yaşındaki İlkay Tarakçı ve 69 Yaşındaki Safiye İbranoğlu'na sergiyi gezen protokol üyeleri tarafından özel ilgi gösterilirken, düzenlenen kursta başarı göstererek başarı belgesini almaya hak kazanan 76 yaşındaki İlkay Tarakçı ve 69 Yaşındaki Safiye İbranoğlu'nun sertifikasını gerçekleştirilen törenle İlçe Kaymakamı Okan Daştan verdi.
Kaymakam Daştan her yıl Çamlıhemşin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliği ile yeni kursların açılacağını, böylece yörede yaşayan vatandaşların meslek edinmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Programda daha sonra yıl içinde düzenlenen kurslarda başarılı olan öğrencilere sertifikaları verilirken yapılan ikramların ardından program sona erdi.
(CK-ÖS-Y)

20.04.2017 08:52:00 TSI
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