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65 yıldır çekiç sallıyor

- 65 yıldır bakıra şekil veriyor



(Fotoğraflı)



Adnan Aci

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir semaver ustası tam 65 yıldır mesleğini sürdürüyor.

"Semaverci Hacı Ömer" lakaplı 74 yaşındaki Ömer Acar, 9 yaşında ustası Hüseyin Aksoy'un yanında bakırcı çırağı olarak çalışmaya başladığını, 19 yaşında usta olarak kendi işini kurduğunu söyledi. Mesleğinin ilk yıllarında çay kazanı, pekmez kazanı, su güğümü, tas, tencere semaver tamiri yaptığını, 19 yaşında usta olduktan sonra yeni semaverler üretmeye başladığını belirten belirten Ömer usta, semaverleri bakır, bronz ve pirinçten özel olarak yaptığını ifade etti. Bakır semaverlerin daha sağlıklı olduğuna dikkat çeken 65 yıllık usta Ömer Acar, "Fiyat olarak bronz semaverler daha pahalı. Ancak en sağlıklı çay bakır semaverlerde içilir. Su ve çay yumuşak olur. Bakır semaveri çayının sağlık yönünden birçok faydası var. En önemlisi solunum sistemine iyi geliyor. El yapımı semaverler dayanıklıdır. Uzun yıllar kullanılabilir" dedi.

İl ve ilçe dışından daha çok sipariş aldığını kaydeden Ömer usta, bir semaverin yapımının 7 gün sürdüğünü ifade ederek Türkiye'de el yapımı bakır, bronz ve pirinç semaverleri konusunda çok iddialı olduğunu söyledi. Semaver yapımının sabır ve beceri istediğini, bu sanatı çok sevdiğini söyleyen Acar, torunlarının okuduğunu, bu sanata ilgi olmadığını, bu sanatı devam ettirecek çırak bulamadıklarını sözlerine ekledi.

(ACİ-SLH-Y)



20.04.2017 08:59:24 TSI

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