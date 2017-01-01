YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 402 gram kubar esrar ile 172 gram toz esrar ele geçirilirken, 3 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri karayolunda operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda Z.T., M.C. ve S.Y. isimli şahısların bulunduğu aracın durdurulduğu, araçta bulunan bagajda 172 gram toz esrar ve 2 kilo 402 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda Z.T., M.C. ve S.Y.'nin gözaltına alındığı ve haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.

(AÖ-Y)



20.04.2017 09:27:18 TSI

NNNN

