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Geri dönüşümler potaya

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:22
Geri dönüşümler potaya
Geri dönüşümler potaya

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 4. Sınıf öğrencesi Hakan Sadıç ve Tuğba Soğuksu geliştirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında potalı geri dönüşüm kutusu tasarladı. Projeye geri dönüşümü eğlenceli bir hale getirerek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Geri dönüşümün önemini vurgulamak ve bunu eğlenceli bir hale getirmek için böyle bir proje geliştirdiklerini söyleyen Hakan Sadıç; "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bir projeydi. Geri dönüşüm konusunda bir farkındalık oluşturmak istedik. Öğrencilerin kullanıp çöpe attıkları materyallerini eğlenceli bir şekilde nasıl geri dönüşüme kazandırabiliriz diye düşündük. Bunun için dünyadaki ve Türkiye'deki proje örneklerine baktık, Uşak Üniversitesinde gerçekleştirebileceğimiz bir proje üzerinde çalıştık ve "Geri Dönüşümler Potaya" ortaya çıktı. Bu proje kapsamında arkadaşlarımız potaya smaç ve turnike atarak geri dönüşüme katkıda bulunuyorlar. Çevre bilincini eğlenceli bir iş yaparak oluşturuyoruz. Üniversitemizde öğrencilerin çok vakit harcadığı iki yere prototipimizi yerleştirdik. Projenin yapım aşamasında bize yardımcı olan Çevre Mühendisi Gazi Yoğunlu'ya teşekkür ediyorum. Mühendisimizin çalıştığı geri dönüşüm şirketi uygun görürse bu projeyi Uşak'ta gerekli gördükleri yerlerde uygulayacaklar" dedi.
Çevre Mühendisi Gazi Yoğunlu konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı ; " Uşak Üniversitesi halkla ilişkiler ve reklamcılık bolumu öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında geri dönüşüme farkındalık yaratmak maksadıyla " Geri Dönüşümler Potaya" çalışmalarına destek verdik. Eğlenceli bir hale getirdiğimiz geri dönüşüm ünitesini basketbol potasıyla Uşak Üniversitesi kampus içersinde öğrencilerimizin değerlendirilebilir geri dönüşebilen ambalaj atıklarının ( pet -kağıt karton, tetrapak, metal kola meşrubat kutularının ) atılması için çalışma başlattık. Firma olarak daha önce Kırıkkale Üniversitesi, Kayseri Melikgazi Kayseri Melikgazi ve Antalya Kemer belediyelerinin yapmış olduğu farkındalık ve eğlenceli çalışmalara katkı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz."
(BK-MB-Y)

20.04.2017 09:30:06 TSI
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