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Kaplıkaya Köprüsü Yıldırım'da ulaşıma nefes aldıracak

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:31
Kaplıkaya Köprüsü Yıldırım'da ulaşıma nefes aldıracak
Kaplıkaya Köprüsü Yıldırım'da ulaşıma nefes aldıracak
- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım İlçesi'nde projelendirilen Kaplıkaya Köprüsü, Siteler ve Bağlaraltı mahallelerini birbirine bağlayarak yıllardır konuşulan bir hizmeti bölgeye kazandırıyor

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım İlçesi'nde projelendirilen Kaplıkaya Köprüsü, Siteler ve Bağlaraltı mahallelerini birbirine bağlayarak yıllardır konuşulan bir hizmeti daha bölgeye kazandırıyor.
Bursa'ya eserler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım İlçesi'ne de hizmetleriyle değer katıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım İlçesi'nde Hacivat Deresi üzerinde projelendirilen Kaplıkaya Köprüsü, bölgenin ulaşımına nefes aldıracak. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte köprünün inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bursa'nın ulaşılabilir bir kent olması yolundaki adımları hızla attıklarını söyleyen Altepe, yıllardır beklenen yatırımların da birer birer gerçekleştiğini ifade etti.
"Yıldırım'a kolaylık sağlayacak"
Başkan Altepe, köprüyle ulaşımın rahatlayacağını dile getirerek, "Kaplıkaya Köprüsü, Siteler ile Bağlaraltı ve Erikli mahallelerini birbirine bağlayan, 2. cadde üzerindeki önemli bir köprü Yıllardır beklenen bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bittiği zaman, bölge ulaşımına ve Yıldırım'a büyük kolaylık sağlayacak" dedi.
Siteler, Ertuğrulgazi ve Mesken'den gelenlerin köprüyle Bağlaraltı üzerinden Erikli ve Kestel istikametine rahatça ulaşabileceğini dile getiren Başkan Altepe, "Bu önemli ana arter üzerinde yapılan Kaplıkaya Köprüsü, yaklaşık 24 m eninde ve 80 m boyunda inşa ediliyor. 6 milyon TL'ye (6 trilyon) mal olacak köprünün son beton kiriş montajları yapılıyor. Artık tamamlanıp bir an önce trafiğe açılacak ve Yıldırım'a hizmet verecek" diye konuştu.
Çalışmaların gece gündüz sürdüğüne değinen Altepe, köprünün Yıldırım ile Kestel arasındaki ulaşımı rahatlatacağını sözlerine ekledi.
(SA-İHS

20.04.2017 09:39:30 TSI
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