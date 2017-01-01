20 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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11. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar toplantısı

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:39
11. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar toplantısı
11. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar toplantısı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda 11. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile ilgili olarak toplantı yapıldı.
11. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Hakkında Kazanan Yatırımcılara Bilgilendirme toplantısına 13 adet proje sahibi ile Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan ve İl Müdür Yardımcısı Süleyman Diril katıldı. Toplantıda yatırımcılara projelerin yürütülmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Projelerin yürütülmesi konusunda dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. İl Müdürü Ümit Ortan, proje sahiplerine yatırımlarının hayırlı olmasını dilemesinin ardından toplantı sonlandırıldı.
(KA-MEF-Y)

20.04.2017 09:47:37 TSI
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