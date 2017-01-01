YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nakliye Hizmet Grubu Destek Çözüm Ortakları Koordinasyon toplantısı

Nakliye Hizmet Grubu Destek Çözüm Ortakları Koordinasyon toplantısı



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan, Nakliye Hizmet Grubu Operasyon Planı Ana ve Destek Çözüm ortakları koordinasyon ve işbirliği toplantısı Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya ana çözüm ortağı Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü temsilcileri ile destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda muhtemel bir afette nakliye hizmetlerinin uygulama şekli ile karşılaşılan sorunlar ele alındı. Ayrıca toplantıda hizmet grubu personelinin 2017 yılı eğitim programı konusu görüşüldü.

(HLD-MEF-Y)



20.04.2017 09:48:30 TSI

NNNN

