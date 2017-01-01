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Sürdürülebilir kalkınmada hedef Aydın'da 25 bin kişiye istihdam

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:55
Sürdürülebilir kalkınmada hedef Aydın'da 25 bin kişiye istihdam
Sürdürülebilir kalkınmada hedef Aydın'da 25 bin kişiye istihdam
- Aydın'da istihdama yönelik mesleki eğitim projesinin kapanışı törenle yapıldı

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da bir süredir devam eden Sürdürülebilir Kalkınma için İstihdama yönelik Mesleki Eğitim Projesi'nin kapanışı düzenlenen törenle yapıldı. Proje kapsamında son 1 ayda Aydın'da 6 bin kişinin istihdam edildiği belirtilirken Aydın için hedefin 25 olduğu belirtildi. Üniversite diplomasına sahip kişilerin daha çok işsiz kaldığı günümüzde mesleki eğitimin öneminden söz edilirken iş hayatında mesleki eğitime sahip kişilere daha çok ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma için İstihdama yönelik Mesleki Eğitim Projesi kapanış toplantısı Adnan Menderes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kapanış için düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Faruk Koçak, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın İl milli Eğitim Müdür Vekili Yücel Mavi, İş-Kur Müdürü Rahmi Terzi, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Sanayi Odası Genel Sekreteri Kerem Öden, iş hayatının önde gelen isimleri ve davetliler katıldı.
"Şeytan detaylarda gizlidir, detaydaki şeytanı bulalım"
Konuşmasında projeye destek verenlere teşekkür ederek başlayan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, nitelikli eleman ve istihdama yönelik sıkıntıların sektörde ciddi olarak devam ettiğini belirterek bilinçli yani nitelikli elemanın ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını işaret etti. Vali Koçak, "Şeytanı sevmem ama şeytan detayda gizlidir diye bir söz var. O detaydaki şeytanı bulup çıkararak ayağımızdaki prangalardan kurtuluruz. İstihdam alanındaki engellerde bunun gibidir. Bazen hiç göremediğimiz bir detay bizim çok büyük bir başarımızı engelliyor olabilir. Koyduğumuz hedefler bu ilde yaşayan 1 milyon 68 bin Aydınlı kardeşlerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Bütün kurumlar bireyler istihdam alanında üzerine düşeni eksiz yerine getirmelidir " dedi.
Toplantıya katılan proje ortaklarından Aydın Sanayi Odası Genel Sekreteri Kerem Öden Sanayi Odası olarak 50'ye yakın istihdam garantili meslek eğitim kursları açtıklarını belirterek "Projenin bizlere yüklediği sorumlulukla çıtayı daha da yükselterek istihdamda önemli bir başarı sağlayacağımıza inanıyoruz" diyerek her zaman ortak çalışmalara hazır olduklarını söyledi.
AYESOB olarak 83 oda bünyesinde 50 bin üyeye hizmet verdiklerini ifade eden Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Önümüzdeki günlerde gerek sanayide gerekse esnaf ve sanatkarın işini devredeceği genç kalmayacak. Bir süre sonra saçımızı kestirecek berber bulmakta bile zorlanırsak şaşırmayalım. Bu nedenle mesleki eğitim merkezlerinin yurtları olsun istiyoruz" dedi.
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı da Türkiye'de mesleki eğitime daha çok önem verilmesi gerektiğini belirterek "Ülkemizde neredeyse herkes üniversite mezunu, bizlere iş için gelenler çoğunluğu 4 yıllık fakülte mezunu. Yani akademi mezunlarının çoğu işsiz. Ancak mesleki eğitimi olanlarda bu durum söz konusu değil. İlimiz Aydın'da tarımda çok ciddi bir açık var. İncir işleme sektöründe 30 bin kişi çalışıyor ancak bir çoğu incirin nasıl ayıklanacağını nasıl paketleneceğini bilmiyor. 3-4 ay sonra incir sezonu sezon tekrar başlayacak ama biz yine eleman bulamayacağız" diyerek mesleki eğitimin önemine değindi.
"Algıyı değiştirmeliyiz"
Toplantıda sıra dışı bir konuşma yaparak ilginç bir konuya dikkat çeken Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ise masa başında çalışmanın bir üstünlük olmadığını herkesin bilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de yaşanan istihdam ve işsizlik sorununun en büyük nedenlerinden birinin toplumdaki yanlış olgu olduğuna ifade eden Başkan Ülken, "Alın teri ve akıl teri ile helal kazanılmış paranın değerini topluma anlatmalıyız. Maalesef bugün kız istemeye gittiğinde 2 bin 500 lira aylık maaş alan 'tornacıyım' diyen bir damat adayı ile masa başında çalışıyorum diyen asgari ücretli damat adayına bakılan bakış açısı çok önemli. Odalar Birliği olarak işin ehline teslim edilmesi yönünde çalışmalarımız var. Ama her şeyden önce toplumdaki yanlış bakış açısını ortadan kaldırmamız şart" ifadelerine yer verdi.
(İK)

20.04.2017 10:03:40 TSI
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