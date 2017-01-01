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Minikler hem okudu, hem yazdılar



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliği esnasında öğrencilerin oluşturduğu "Oku" kelimesi dikkat çekti.

Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu,"Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okul bahçesinde düzenlemiş olduğumuz kitap okuma etkinliği esnasında öğrenciler oluşturdukları 'Oku' kelimesiyle okumanın önemini farklı bir etkinlik ile ön plana çıkartıp hatırlatmak istediler. Böylelikle öğretmenlerinin de desteği ile anlamlı bir mesaj vermiş oldular" dedi.(MA-EFE)



20.04.2017 10:05:18 TSI

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