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Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu, Kur'an'-Kerim'i güzel okuma yarışmasında 3. oldu



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu, Gediz ilçesinde yapılan İmam Hatip Ortaokulları arası Kur'an'ı Güzel Okuma Yarışmasında kız ve erkek kategorilerinde 3. oldu.

Okul Müdürü Fatih Yaman," Gediz ilçesinde İmam Hatip Ortaokulları arasında yapılan Kur'an'ı güzel okuma yarışmasında öğrencilerimiz iki kategoride üçüncülük elde ederek okulumuza, Milli Eğitim camiamıza ve ilçemize büyük bir gurur yaşatmıştır. Kız ve erkek kategorilerinde 3. olan Betül Bircan ile Hüseyin Tuna'yı ve onların üzerinde emeği bulunan öğretmenlerimizi tebrik ediyor, ayrıca yarışmaya ev sahipliği yapan Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu yetkililerine de misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.(MA-EFE)



20.04.2017 10:06:27 TSI

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