YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Binlerce fidan toprakla buluştu

Binlerce fidan toprakla buluştu



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü ve Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle 6 bin 400 fidanı toprakla buluşturuldu.

Erzincan - Sivas Karayolununun 25. Km'sinde, KYK Ormanı olarak tahsis edilen bölgede kutlu doğum haftası kapsamında "Her Kyk'lı Bir Fidandır" , "KYK'da Kutlu Doğum" sloganlarıyla gerçekleşen ağaç dikme etkinliğine Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar, Erzincan Belediye Başkan Vekili Ertan Buyruk, Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek ve KYK yurtlarında barınan öğrenciler katıldı.

"Her Kyk'lı Bir Fidandır" , "KYK'da Kutlu Doğum" sloganlarıyla KYK'lı öğrencilerin fidanları toprakla buluşturdukları etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile KYK Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 500 bin fidanla KYK ormanları protokolü ile 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki KYK öğrencileri tarafından ağaç dikimi yapıldı.

Kutlu doğum etkinlikleri çerçevesinde KYK Erzincan İl Müdürlüğü ve bağlı yurtlarda barınan öğrenciler de KYK Ormanı alanında birer fidan dikerek İslâm Peygamber'inin ağaca ve ormana verdiği önemi vurguladılar. Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ben de 20 yıl önce KYK yurtlarında kalmıştım. O günden bugüne kadar fiziksel, sosyal ve kültürel anlamda özel yurtlara bile fark atmış durumda. Bugün 6400 fidanı toprakla buluşturduk. Bu sayede Erzincan'da kalan öğrencilerimizin her birinin dikili bir ağacı oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürümüzü tebrik ediyorum" dedi. Etkinlikte konuşan Erzincan Belediye Başkan Vekili Ertan Buyruk da, "Kredi k ve Yurtlar Kurumu İl Müdürümüze teşekkür ederiz. Bugünün seçilmesinde ayrı bir güzellik var. Kutlu doğum haftası içindeyiz. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, "Kıyametin kopacağını bilseniz ağaç dikiniz." Öğrencilerimiz ve bizler de bu vesile ile ağaçlarımızı diktik. Hayırlı olsun" dedi. KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek "Allah'ın bizlere vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisi de ağaç ve orman nimetidir. Ağaç doğduğumuzda beşiğimiz, evimizde eşiğimiz ve öldüğümüzde de tabutumuz olur. Peygamber Efendimiz 'in de ağaç ile ilgili hassasiyetini biliyoruz. Gençlerimizin birer fidan olduğunu, geleceğimiz olduğunu, KYK ormanları ile birlikte gelecek nesillerimize sadece gençlerimizi değil, ormanlarımızı da bırakmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Yer ve fidan temini noktasında bizlere katkı sağlayan Erzincan Orman İşletmeleri Müdürlüğüne ve Tekin Işık Beyefendi'ye şahsım ve kurumum adına da teşekkür ediyorum" dedi.

Ağaç dikim etkinliğinin ardından öğrencilere ve katılımcılara Yüksek Öğrenim kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü tarafından yemek ikramında bulunuldu. Hatıra fotoğrafı çektiren KYK öğrenciler birer ağaçları olduğu için mutlu olduklarını dile getirdiler.

(FG-Y)



20.04.2017 10:06:34 TSI

NNNN