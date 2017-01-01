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UEDAŞ Bandırma'da muhtarları dinledi



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Bandırma merkez mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda UEDAŞ yetkilileri muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

Muhtarlık toplantı salonunda yapılan görüşmeye Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Nur Hancıoğlu, merkeze bağlı mahalle muhtarları, UEDAŞ Bandırma İşletme Müdürü Tayfun Tutar'ın yanı sıra Sistem İşletme Mühendisi Yasin Aslan ve Müşteriler Mühendisi Barış Toygun da katıldı. UEDAŞ İşletme Müdürü Tayfun Tutar, muhtarların halka en yakın yönetim birimleri olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız halkın nabzını tutuyor, her sorununu biliyorlar ve kendilerine gelen talepleri bizlere iletiyorlar. Halka en yakın olan kitleye yakın olmanın önemini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Yatırımlarla birlikte enerjide büyük bir iyileşme sağladıklarına dikkat çeken Tutar, "Yapılan çalışmalar sonucu elektrik kesinti sayısı ve süreleri asgariye indirildi. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarla ilçelerimizdeki eksik görülen noktalara en iyi ve en kaliteli hizmeti süratle götürme gayreti içerisindeyiz. Amacımız, vatandaşlarımıza kesintisiz enerji hizmeti vermek. Halkımızdan gelen taleplerin bize ulaşmasında önemli rol üstlenen muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtarların bölgelerinde yaşamış oldukları sorunlarının tek tek dinlendiği toplantıda soruna ilişkin konular yetkililer tarafından not alınarak gerekli açıklamalar getirildi.



Muhtarlar UEDAŞ'tan memnun

Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Nur Hancıoğlu ise UEDAŞ'ın çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, İşletme Müdürü Tayfun Tutar ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Toplantının sonunda Tayfun Tutar, muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

(MA)



20.04.2017 10:07:02 TSI

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