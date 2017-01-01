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Minik 112 projesi çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Minik 112" projesi çalışmaları devam ediyor.

Bu proje kapsamında Erzincan Halitpaşa Anaokulu ve Salih Erkan İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi.. Öğrencilere "Acil Çağrı Hattı" nın gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konulu sunum yapıldı. Proje kapsamında öğrencilere kalem silgi set ve broşür hediye edildi.Daha sonra öğrenciler ambulansa bindirildi ve bilgilendirildi.

(FG-Y)



20.04.2017 10:07:27 TSI

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