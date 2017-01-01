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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Bölgesel Hentbol müsabakasında galip Erzincan

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:59
Bölgesel Hentbol müsabakasında galip Erzincan
Bölgesel Hentbol müsabakasında galip Erzincan

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Okul Sporlarının Bölgesel Deplasmanlı lig müsabakaları aralıksız olarak devam ediyor.
Okul Sporları Genç Kızlar Bölgesel Lig Hentbol müsabakasında Erzincan ve Samsun takımları karşı karşıya geldi. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yıldırım Akbulut Spor salonunda gerçekleşen müsabaka oldukça çekişmeli geçti. Okul Sporları Genç Kızlar bölgesel Lig Hentbol müsabakasının galibi rakibi Samsun Spor Lisesini 23-17 yenen Erzincan Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oldu.
(FG-Y)

20.04.2017 10:07:54 TSI
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