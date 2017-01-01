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Uşak'a ve Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluğunu getirmeye kararlılar



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Geçen yıl 7. Düzenlenen Avrupa Okullar Arası Şarkı Yarışması Schoolovision´da 3. Olan Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu, bu yıl Avrupa şampiyonu olmak için kolları sıvadı.

Schoolovision Şarkı Yarışması için klip hazırlıklarına başlayan Bedriye ve Kadir Uysal ortaokulu, geçen yılda klibi çeken Murat Ayan yönetiminde ilk çekimleri Atapark'ta gerçekleştirdi. Yönetmen Murat Ayan, bu yılda Atapark'ta başlayan çekimlerin, okul binası, Atatürk Anıtı ve Uşak'ın diğer tarihi mekânlarında devam edeceğini açıkladı.

Müzik öğretmeni Murat Şahintürk tarafından 2013 yılında kurulan okul korosu, 2014 yılında Türkiye'nin en iyi 2'nci okul korosu seçilmiş, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile ortaklaşa düzenlenen konserde de çok başarılı olmuş ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın da takdirini kazanmıştı.

'Avrupa'dan 37 ülke katılıyor'

Müzik Öğretmeni ve yarışma Koordinatörü Murat Şahintürk, bu yıl kesinlikle birincilik hedeflediklerini belirtti. Şahintürk, Schoolovision Şarkı Yarışması hazırlıkları hakkında da şu bilgileri verdi: "Almanya tarafından düzenlenen Schoolovision Şarkı yarışması bu yıl 8. Kez düzenleniyor. Bu şarkı yarışmasını o meşhur Eurovision şarkı yarışmasının okullara uyarlanmış hali olarak tanımlayabiliriz. Geçen yıl bizimle birlikte 36 ülke okulu katılmıştı. Rusya'dan ayrılan ülkelerle birlikte çoğunluğu Avrupa ülkesi. Bu yarışmanın amacı, çocuklara müziği sevdirmek, onları aktivitelerin içine sokmak, kendileri şarkı yapsın, müziği sevsin, çünkü tüm dünyada müziğin dili birdir.

Her ülke bu yarışmaya katılmak için bir video hazırlıyor. Bu video izlendikten sonra katılımcı çocuklar kendi okulları hariç diğerlerine puan veriyor. Video konferans sistemi ile ülkeye bağlanıp puanlar aynen Eurovision yarışmasındaki gibi veriliyor. Bu puanlamalar sonucunda, en çok puan alan ülkeler Schoolovision Şarkı Yarışması 1. 2. ve 3. belirleniyor.

Bu yarışmanın kazanımı, çocuklar, diğer ülkelerin müziklerini tanımış oluyor ve kaynaşma sağlanıyor. Gelecek yıl, muhtemelen Almanya ve Polonya ülkelerinden birinde yarışmaya katılan ülkelerin çocukları canlı olarak bir araya gelerek ülkelerinin müziklerini sunacaklar.

'Bu yıl 'Rengarenk' yarışacağız'

Bu yıl Schoolovision Şarkı Yarışması 7. Kez düzenleniyor. Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu olarak biz geçen yıl katılmıştık. Bu yıl 2. Kez katılacağız. Geçen yıl, proje yürütücülüğünü İngilizce Öğretmeni Tülay Bozkurt´un üstlendiği, söz ve müziği Mahmut Sözer´e ait olanve tarafımdan hazırlanan 90 kişilik koronun seslendirdiği

"Olur Bu Dünya Çocuklara Saray" adlı şarkı ile katılmış, Ukrayna 1, İzlanda 2. olmuş biz 3. olmuştuk. Bu yılda yine İzmir'de yaşayan ve muhteşem çocuk şarkıları yapan bir Mahmut Sözer şarkısı ile katılıp 1. olmayı hedefliyoruz. Şarkımızın adı "Rengarenk", "Rengarenk düşlerim var benim, her gece boyarım dünyayı" şeklinde dizeleri olan çok güzel bir şarkı ile çocuklarımdan birincilik bekliyorum.

Bugün 2 saat sürecek video çekimlerimize Atapark'ta başladık. Bu yıl koordinatörlüğü ben yapıyorum. Geçen yıl İngilizce Öğretmenimiz Tülay Bozkurt öğretmenimiz yapmıştı. Bu yılda yine Tülay Öğretmenimle birlikte projemizi yürütüyoruz.Avrupa'da ülkemizi ve kentimizi tanıtmış olacağız.

Bu klipte okulumuz korosunda yer alan 100 öğrencimiz var. Gitarlarımız perküsyon aletlerimizle klipte yer alıyor. 30 Mayıs tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Uşak halkına bir konser vermeyi planladık.

Bugün çekimlerine başladığımız videomuzu 5 Mayıs tarihinde Schoolovision Şarkı Yarışması Düzenleme Kurulu'na teslim edeceğiz. Yarışmanın finali de 10 Mayıs tarihinde yapılacak. Bu yıl, çocuklarımdan birincilik bekliyorum. Onlar da bu konuda çok istekliler. İnşallah birinci olacağız diyorum."

(BK-İK)



20.04.2017 10:08:10 TSI

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