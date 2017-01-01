20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya'da FETÖ/PDY soruşturmasında son durum

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:08
Konya'da FETÖ/PDY soruşturmasında son durum

KONYA (İHA) - Konya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle devlet memurluğundan atılan kişi sayısının 2 bin 447 olduğunu açıkladı.
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle Konya'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak; görevden uzaklaştırılan kişi sayısı 841, tutuklanan kişi sayısı bin 914, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı ise 2 bin 447 olduğu açıklandı.
(US-AH-Y)

20.04.2017 10:16:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Seydişehir'de 'Tevazu' konulu tiyatro oyunu sergilendi
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE 'TEVAZU' KONULU TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ
Konya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ 23 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Cihanbeyli'ye kapalı pazar alanı yapımı sürüyor
YEREL

CİHANBEYLİ'YE KAPALI PAZAR ALANI YAPIMI SÜRÜYOR
Kulu'da 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

KULU'DA 700 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Beyşehir'de iki yılda 56 metruk yapı yıkıldı
YEREL

BEYŞEHİR'DE İKİ YILDA 56 METRUK YAPI YIKILDI
Selçuk'ta 41. Turizm Haftası kutlanıyor
YEREL

SELÇUK'TA 41. TURİZM HAFTASI KUTLANIYOR
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Eski AK Parti Milletvekili Candan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CANDAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı şehre değer katacak
YEREL

TARİHİ OSMANLI BUĞDAY PAZARI ŞEHRE DEĞER KATACAK
SÜ'de mezunlar sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL

SÜ'DE MEZUNLAR SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Ereğli'de kapalı pazar projesinde sona gelindi
YEREL

EREĞLİ'DE KAPALI PAZAR PROJESİNDE SONA GELİNDİ
Konya savunma sanayi zirvesine hazırlanıyor
YEREL

KONYA SAVUNMA SANAYİ ZİRVESİNE HAZIRLANIYOR
&quot;(Azam PKK'lılardan korktu kaçtı) dedirtmem&quot;
YEREL

"(AZAM PKK'LILARDAN KORKTU KAÇTI) DEDİRTMEM"
Gölde kaçak avcılığa karşı gökyüzünden de denetim önerisi
YEREL

GÖLDE KAÇAK AVCILIĞA KARŞI GÖKYÜZÜNDEN DE DENETİM ÖNERİSİ
Başkan Toru: &quot;Artık hedeflerimize odaklanmalıyız&quot;
YEREL

BAŞKAN TORU: "ARTIK HEDEFLERİMİZE ODAKLANMALIYIZ"
Seydişehir Belediyesi asfalt sezonunu açtı
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ ASFALT SEZONUNU AÇTI
Karamercan: &quot;Zorunluluğun kalkması esnafımızı rahatlatır&quot;
YEREL

KARAMERCAN: "ZORUNLULUĞUN KALKMASI ESNAFIMIZI RAHATLATIR"
Başkan Altay'dan yeni evlenen çiftlere hediye
YEREL

BAŞKAN ALTAY'DAN YENİ EVLENEN ÇİFTLERE HEDİYE
Beyşehir'de yolların standardı yükseltiliyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE YOLLARIN STANDARDI YÜKSELTİLİYOR
KTO Karatay'dan, Liseler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması
YEREL

KTO KARATAY'DAN, LİSELER ARASI ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI
Konya'daki terör operasyonu
YEREL

KONYA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için mahkeme süreci yeniden başlıyor
DÜNYA

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİ ASKERLER HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!