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Şehit yakınları kutsal topraklara uğurlandı

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:08
Şehit yakınları kutsal topraklara uğurlandı
Şehit yakınları kutsal topraklara uğurlandı

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale Kaymakamlığı, PKK ile mücadele ederken şehit düşen güvenlik güçlerinin yakınlarını umreye gönderildi.
Başkale ilçesinde terörle mücadelede görev yaparken şehit olan 13 korucunun eşi ile 1 asker annesi, yanındaki refakatçilerle umreye gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanına geldi. Burada yakınları ve kaymakamlık yetkilerince uğurlanan şehit yakınları, 'Umre Yolcusu Şehit Aileleri Projesi' kapsamında kutsal toprakları görecek.
Kafileye rehberlik eden Hacı Cemil Aslan, şehit aileleri adına İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk'e teşekkür ettiğini belirterek, "Bu ikinci seferdir böyle bir hizmeti bize sunuyor. Bizler kutsal topraklara gittiğimizde; Mekke ve Medine'de de söylüyorlar, keşke Türkiye'nin her il ve ilçesinde böyle duyarlı amirler olsa ve bu örnekler yaşansa. Allah razı olsun kendisinden" dedi.
2016 yılında Başkale'de çıkan bir çatışmada korucu kardeşini kaybeden Reşat Yıldız ise, şehit yakını adına kaymakama teşekkür ederek, "Bize bu imkânı sağladığı için Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ise, şehit yakınlarına tur şirketi rehberi Hacı Cemil Aslan'ın eşlik edeceğini söyledi. Kaymakam Öztürk, umreye gidecek olan şehit yakınlarından vatan, millet, devlet ve İslam alemi için dua etmelerini istedi. Kaymakam Öztürk, "Bizler için de dua ederseniz büyük mutluluk yaşayacağız" dedi.
(EE-MSA-Y)

20.04.2017 10:16:33 TSI
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