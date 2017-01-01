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Vali Yazıcı, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı



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Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit'de Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Edremit Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti. Vali Yazıcı, öğrencilere kendi bilgi birikimi ve tecrübelerini anlattı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın TÜRGEV Vakfı Edremit Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunu ziyaretinde, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı eşilik etti. Ziyaret sırasında Vali Yazıcı'ya Yurt Müdür Yardımcıları Merve Güneri, Özlem Kunduz ve Dilan Yıldız bilgi verdiler. Yetkililer yurtlarda verilen eğitimler, programlar ve seminerler esnasında öğrencileri alanında uzman kişilerle buluşturduklarını belirterek, TÜRGEV'in gençlerin kariyer planlarına da ışık tuttuğunu söylediler.



"Vali Yazıcı, öğrencilere kendisini anlattı"

Vali Ersin Yazıcı da, bilgi birikimi ve tecrübelerini, kendi yaşamından örnekler vererek öğrencilerle interaktif bir sohbetle paylaştı.Öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, kariyer planlamasının, kişinin hedeflerine nasıl ulaşacağının yol haritası olduğunu belirterek, herkesin iş yaşantısında bir kariyer planı olması gerektiğini söyledi.

Vali Ersin Yazıcı öğrencilere hayallerini, hedeflerini her zaman büyük tutmalarını istedi.

Kariyer planlamasında en önemli konunun hedef belirlemek olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Sizler de bu çağlarda hedeflerinizi belirleyin ve peşinden gidin. Karşılaşacağınız zorlukları aşmanın en önemli şartı inanmaktır. Yolunuza moralinizi bozmadan, inanarak yürümelisiniz. Umutsuz olmayın. Asla kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler de kendinize bir hedef koyarsanız başarılı olmamanız için hiç bir sebep yoktur. Her insanın farklı bir özelliği vardır. Eğer insan yeteneğini keşfeder ve bu yeteneğini geliştirmek için mücadele ederse başarılı olur. Hepimizin tek bir hedefi ve amacı var, sizin daha iyi yetişmeniz. Daha iyi bir geleceğe ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"En büyük yatırım insana olan yatırımdır"

Vali Yazıcı, öğrencilere gelecekteki meslek hayatlarında neler yapmaları gerektiği ile ilgili tecrübelerini de aktardı. Kariyer için sabır gerektiğini belirten Vali Yazıcı, " Gençlik ve eğitim üzerinde durulmasını çok önemsiyoruz. Gençlerimiz geleceğine emin adımlarla bu ülkeye katkı yapacaklar. Siz başarılı olursanız mutlaka birileri sizi fark eder. Amacınız yaptığınız iş ne olursa olsun onu en iyi şekilde yapmak olsun. Çalışmadan başarılı olmak mümkün değil. Gençlerimizin başarıya ulaşmalarını sağlayacak olan en önemli faaliyet kitap okumaktır. Siz değerli öğrencilerin de çok kitap okuması gerekiyor. Eğitim ve öğretim hayatınızda başarılı olmanızı temenni ediyorum. Birliktelik ve beraberliğin olduğu yerlerde bireyin başarılı olması kaçınılmazdır. En büyük yatırım insana olan yatırımdır" şeklinde konuştu.

Yurtta kalan öğrenciler ise, Vali Ersin Yazıcı'nın kendilerini ziyaret etmesinden ve mesleki tecrübelerini paylaşmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, Vali Yazıcı'ya kendilerine gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkürlerini sundular.

Vali Ersin Yazıcı'nın TÜRGEV ziyaretine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'da eşlik etti.

(HT



20.04.2017 10:18:36 TSI

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