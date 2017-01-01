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Çarşamba'da "Okul Öncesi Olimpiyatları" etkinliği



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle, Nene Hatun Anaokulu Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ve koordinatörlüğünü Bulutoğlu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Seçkin Yılmaz'ın yaptığı "Okul Öncesi Olimpiyatları" projesinin uygulaması gerçekleştirildi.

Çarşamba Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliklere; Zübeyde Hanım Anaokulu, Şehit Ferhan Hasovalı Anaokulu, Şehit Nuri Pamir Anaokulu, Hacı Yılmaz Yılmaz Anaokulu, Fatih Anaokulu ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Lisesi Anaokulu katıldı.

Öğrenciler; bisiklet, kısa mesafe koşu, slalom parkur, basketbol, futbol, dart ve lobut devirme olmak üzere, 7 farklı branşta mücadele ettiler.

Kazanan ve kaybedenin olmadığı, skorun ve sürenin tutulmadığı, amacı; spor branşlarını tanıtmak ve sporu sevdirmek olan bir etkinlik gerçekleştirildi.

Çeşitli gösterilerle eğlenceli hale getirilen faaliyet sonunda katılan tüm sporcu öğrencilere Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından madalya ve başarı belgesi verildi.

(SAM-SLH-Y)



20.04.2017 10:18:40 TSI

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