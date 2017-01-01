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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Döşemealtı Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş ile karşılaşacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:11
Döşemealtı Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş ile karşılaşacak
Döşemealtı Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş ile karşılaşacak

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Türkiye Kadınlar Futbol 1. liginde mücadele eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyesi Kadın Futbol takımı hafta sonu deplasmanda Beşiktaş Kadın futbol takımına konuk oluyor.
Beşiktaş ile oynanacak ilk Play-off maçı öncesi Kazakistan Lig şampiyonu, BIIK Çimkent takımı ile Side Star spor kompleksinde hazırlık maçı yapan 1207 Antalya Döşemealtı Belediyesi Kadın futbol takımı Cuma günü sabah yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek. Pazar gününe kadar kampa girecek olan Kadın futbolcular karılaşmadan puan yada puanlarla dönmeyi planlıyor.

Arias oynamıyor
Kırmızı-beyaz-siyahlı ekipte önemli oyuncuların sakatlığı kadro kurmayı zorlaştırsa da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyen Sportif Direktör Hüseyin Türk, "Kaptanımız Arias, Milli takımda sakatlanan Tata ve Cansu, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olması bizi düşündürüyor. Ancak biz de en az rakibimiz kadar güçlüyüz ve play-offlardan çıkarak Döşemealtı İlçemizi ve Antalya'yı Avrupa maçlarında temsil etmek istiyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

20.04.2017 10:19:30 TSI
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