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Bilecikspor taraftar gruplarından çağrı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecikspor taraftar gruplarından olan Belekoma Tayfa, Bilecikspor ÜNİ 11 ve Belekoma Lise Tayfa grupları 'Uyan Bilecik' başlıklı ortak basın bildirisi yayımladılar.

Bildiride, "23 Nisan Pazar günü Edebali Stadında oynanacak olan Bilecikspor- Bozüyük Vitraspor play-out maçında rakip taraftara mavi tribünün ayrılması ve büyük Bilecikspor taraftarına sadece 300 kişilik bir kale arkası tribünü layık görüldü. Bu sebebiyle büyük tribünlerin açılmaması ve büyük Bilecikspor taraftarının büyük tribünde yer alması için Şehitler Parkında Pazar günün saat 13:00'da toplanıp kortej şeklinde stada kadar Bilecikspor'un üzerinde oynanan oyunları bozmak için yürüyeceğiz. Tüm taraftarlarımızı Şehitler Parkını bekliyoruz" denildi.

(CKT-MET-Y)



20.04.2017 10:20:54 TSI

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