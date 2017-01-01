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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Lapseki'de yeni doğan bebek ziyaretleri

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:13
Lapseki'de yeni doğan bebek ziyaretleri
Lapseki'de yeni doğan bebek ziyaretleri

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 'Hoş Geldin Küçük Hemşehrim' projesi kapsamında yeni doğan bebeklere ev ziyaretleri yapıldı.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz beraberinde eşi Hacer Yılmaz, Meclis Üyesi Sevda Kılıç ve Beyaz Masa görevlileriyle ilçede yeni doğan bebekleri ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Yılmaz bebeklerle yakında ilgilenip çeşitli hediyeler takdim etti. Lapseki gelecek nesillere emanettir diyen Yılmaz, ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti.
(GD)

20.04.2017 10:21:23 TSI
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