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Biga sütü ve hayvan yetiştiriciliği görüşüldü

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:14
Biga sütü ve hayvan yetiştiriciliği görüşüldü
Biga sütü ve hayvan yetiştiriciliği görüşüldü

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - Biga bölgesinde üretilen süt başta olmak üzere, hayvan beslenmesi, damızlık yetiştiriciliği ile ilgili güncel sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak, yanı sıra beklentileri ortaya koymak amacıyla, Biga Ticaret ve Sanayi Odası 5.Meslek Komitesi (Tarım, Hayvancılık Ürünleri Toptan ve Perakende Ticareti) organizasyonunda Biga belde ve köylerinde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma ve üretim pazarlama kooperatifleri ile üretici birliklerinin yöneticilerinin katıldığı istişare toplantısı düzenlendi.
Biga Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Biga Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr.Suat Uğur, Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay, Biga Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı, S.S. Çanakkale Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Birliği Biga Şube Başkanı İbrahim Kahraman Soydan, Biga TSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Biga TSO 5'nci Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Güney ile Biga TSO üyesi kooperatiflerin yöneticileri katıldı.
Toplantının açılışında bir konuşma yapan Biga TSO Başkanı Doğan, toplantıya katılımlarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür etti ve katılımcılara IPARD desteklerine proje başvurusu yapılması, örnek hayvancılık işletmesi kurulması, sütteki yağ oranı, MYO'da kurulu bulunan süt laboratuvarının işlevi, Mayıs ayında yapılması planlanan süt günü etkinlikleri, Ekim ayında yapılması düşünülen sığırcılık güzellik yarışması ve hayvancılık çalıştayı ile Biga OSB genişleme sahası hakkında bilgiler vererek, düşüncelerini paylaştı.
5'inci Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Güney de söz alarak meslek komitesi olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Toplantıda söz alan Biga MYO öğretim görevlisi Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul Bilgücü, süt hayvancılığı, Biga MYO'da faaliyette bulunan süt laboratuvarının geliştirilmesi ve tahliller ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Yrd.Doç.Dr.Ahmet Uzatıcı da 'kaliteli süt için, sağlıklı hayvan' diyerek, hayvan bakımı, beslenmesi ve çevre koşullarının önemli olduğunu, her aşamada hijyenin önemli olduğunu, kaliteli yem ve slajın önemi, buzağı ölümlerinin önlenmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Toplantıda hazır bulunan Batu Patent yetkilisi Çağdaş Bağmeşli de coğrafi işaretler ve markalaşma ile ilgili katılımcılara kısa bir sunum yaptı.
(GD)

20.04.2017 10:22:15 TSI
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