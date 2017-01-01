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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Ertelenen planlı kesintiler gerçekleşiyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:18
Ertelenen planlı kesintiler gerçekleşiyor

DİYARBAKIR (İHA) - Referandum nedeniyle elektrik kesintisine yol açmamak için ertelenen bakım ve onarım çalışmaları yeniden başlarken, planlı kesintiler de yaşanıyor. Dicle Elektrik Dağıtım, 22-23 Nisan günü primer panolarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Şanlıurfa karayolundaki mazı mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Enerji şirketinden yapılan duyuruda, "22-23 Nisan 2017 tarihinde TM-4 fider 14 yağsan grubundan beslenen Erdem Plastik, Halis Un, Oto Galericiler ve Toyota Serap Gözeli çıkışlarında Müşteriler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan primer pano çalışmalarından dolayı 09:00 - 17:00 saatleri arasında Şanlıurfa yolu 10. kilometre üzerinde bulunan fabrikalarda elektrik kesintisi yaşanacaktır" denildi.
(İHA-MP-Y)

20.04.2017 10:26:33 TSI
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