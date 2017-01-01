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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Kayapınar ÇATOM'da mevlid programı

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:18
Kayapınar ÇATOM'da mevlid programı
Kayapınar ÇATOM'da mevlid programı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Kayapınar Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde, Mevlidi Nebi programı düzenlendi. Programa katılan Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Mermut, bayanlarla sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi. Başkan Yardımcısı Mermut, Hz. Peygamber'in öğrettiklerinden yola çıkılması kadınların toplumda hak ettiği sevgi ve saygıyı hala görmediğini söyledi.
Kayapınar Kaymakamlığı'na bağlı faaliyetlerini sürdüren Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM), Kutlu Doğum Haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi. ÇATOM Sorumlusu Makbule Çetindağ'ın daveti üzerine Mevlidi Nebi programına katılan Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Mermut, mevlide katılan 50 bayan ile bir araya geldi. Okunan Mevlidi Nebi'nin ardından bayanların sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Mermut, kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan unsur olduğunu belirterek, "Elleri öpülesi bayanlarımızı, hayata emek katan, eşine, yuvasına ve çocuklarına bakan kadınlarımızı tebrik ediyorum. Onları tüketen değil aksine üreten olarak görüyorum. Hz. Peygamber'in öğrettiklerinden yola çıkarsak, kadınlarımızın toplumda hak ettiği sevgi ve saygıyı hala görmediği kanısındayım" dedi.
Program bayanların ikramlarıyla sona erdi.
(İHA-AKK-Y)

20.04.2017 10:27:25 TSI
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