Salon 2003'te "Keman Sınıfı Konseri"

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin hazırladığı "Keman Sınıfı Konseri" Salon 2003'te gerçekleştirildi.

Konserde, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doçent Özlem Sümer'in öğrencileri, Ayşe Bahar Turunç, Elif Sena Ak, Duru Güzel, Dila Emir, Sinem Ceylan, Gamze Su Kayış, Yıldız Çiçek Sivri sahne aldı.

Konserin ilk bölümünde J.S Bach'tan "Keman Konçertosu la minör, Allegro moderato, Gavotte", J. Haydn'dan "Keman Konçertosu Do Majör, Allegro Moderato", R.Schumann'dan "Piyano-Keman Sonatı Op.105, Mit leidenschaftlichemAusdruck", M.Bruch'dan "Allegro moderato, Adagio" eserleri dinleyicilere sunuldu. İkinci bölümde ise F.Scuhubert'ten "Landler", F.Seitz'den "Keman Konçertosu sol minör op. 12 no 3i Allegro risoluto" W.A Mozart'tan "Piyano-Keman Sonatı KV 304 mi minör, Allegro "C.Dancla'dan" Op. 118 No. 3 AirVarie "Norma" "P. De Sarasate'den" İspanyol Dansı "E.Lalo'dan" Symphonieespagnole Op. 21, Allegro nontroppo, Scherzando- Allegro molto" eserleri seslendirildi.

20.04.2017

