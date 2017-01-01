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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çan Müftülüğünden 'Hz. Peygamber ve Güven Toplum' konulu konferans

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:21
Çan Müftülüğünden 'Hz. Peygamber ve Güven Toplum' konulu konferans
Çan Müftülüğünden 'Hz. Peygamber ve Güven Toplum' konulu konferans

(Fotoğraflı)

Sevdanur Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan İlçe Müftülüğünce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Pr. Dr. Şevket Yavuz tarafından' Hz. Peygamber ve Güven Toplum' konulu konferansını gerçekleştirildi.
Hacı Fatma Bodur Camii İmamı Hakan Çavdar`ın Kur-an Tilaveti ile başlayan program ardından İlçe Müftüsü Hüseyin İlbay bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Konuşmacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Pr. Dr. Şevket Yavuz,' Hz. Peygamber ve Güven Toplum' konulu konferansını gerçekleştirildi. Konferansın ardından, şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir dalında İmam-hatip Ortaokulu öğrencisi Hasibe Çakır ve kompozisyon dalında Çan Fen Lisesi öğrencisi Kader Yürük birinci olurken, ödüllerini İlçe Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu verdi. Şiir dalında Özer Ortaokulu öğrencisi Sabri Furkan Çetin ve kompozisyon dalında Çan Anadolu İmam-hatip lisesi öğrencisi Hümeyra Kılıç ikinci olurken, ödüllerini Profesör Doktor Şevket Yavuz verdi. Şiir dalında 23 Eylül Ortaokulu öğrencisi Oğuz Emre Diken birinci olurken Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ümmühan Karaman üçüncü oldu. Çan İlçe Müftüsü Hüseyin İlbay yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılımlarından dolayı çeşitli hediyeler vererek onları ödüllendirdi. Çan Belediyesi Düğün Salonu`nda gerçekleştirilen konferansa İlçe Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, İlçe Müftüsü Hüseyin İlbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevket Yavuz, ,STK Başkan ve yöneticileri yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
(GD)

20.04.2017 10:29:18 TSI
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