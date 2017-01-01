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Kayapınar'da hafız öğrencilerine seminer



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından hafız öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenlendi. Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Mermut, seminerdeki amaçlarının öğrencilerin hitabet, diksiyon ve dillerini doğru kullanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirme ile birlikte çok sayıda yeniliklere imza atan Kayapınar Belediyesi'nce hafız adayı kız öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri de düzenlemeye başlandı. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ın talimatı ile Başkan Yardımcısı Şükran Mermut tarafından verilmeye başlanan seminer çerçevesinde, Hz. Ali Cami hafız öğrencilerine yönelik eğitim verildi. Çeşitli branşlarda eğitimlerin verildiği seminere, Türk Dili ve Edebiyatı dersi de eklendi. M. Emin Koşal tarafından gönüllü olarak verilen Türk Dili ve Edebiyatı dersinde hitabet ve diksiyon anlatıldı.

Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Mermut, amaçlarının öğrencilerin hitabet, diksiyon ve dillerini doğru kullanarak becerilerini artırmak olduğunu ifade ederek, "Belediye olarak, okuyan, üreten, kendine ve çevresine faydalı bir gençlik hedefliyoruz" dedi.

(İHA-AKK-Y)



20.04.2017 10:32:43 TSI

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